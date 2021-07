Se billedserie De radikales Klaus Eusebius Jakobsen er bestemt ikke enig med Venstres afgående byrådsmedlem Søren Revsbæk. Privatfoto Foto: www.lplusv.dk

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Enighed gør stærk - byrådet er stærkt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Enighed gør stærk - byrådet er stærkt

Næstved - 23. juli 2021 kl. 13:52 Af Klaus Eusebius Jakobsen (RV) Viceborgmester Gl. Skovridervej 4a Næstved Kontakt redaktionen

Debat

Næstved Kommune: Bortset fra at vores nye redaktør måske skulle lære stoffet lidt bedre i sit nye hood (vi er f.eks. to radikale i byrådet - men rigtig er, at vi har været enige i alle sager), så bringer hun en revsbæksk opfattelse til torvs: at det er et sundhedstegn, at der er uenighed i byrådet.

Det er ifølge min opfattelse derimod et sundhedstegn for et byråd, at det kan udvise enighed i beslutningsøjeblikket: nemlig når sagen forelægges til byrådsmødet til en afgørelse.

For det Søren Revsbæk ikke fokuserer på, er de ofte meget intense og værdifulde debatter, der foregår i udvalgene, hvor man i ro og fred kan analysere, forstå og ofte bøje sig imod hinanden - og hvor der ikke er behov for at - lidt groft sagt - populistisk at profilere sig - ikke i forhold til de øvrige byrådsmedlemmer - men i forhold til mulige stemmer.

Og min opfattelse er, at borgerne faktisk godt kan lide, at der ikke er for meget unødig uenighed.

Og at påstå at der ikke debatteres i byrådssalen er et postulat - i den forgangne periode har der været mange og fine debatter ofte af mere ideologisk karakter.

Jeg synes, man kan sige, at tiden og kræfterne ikke er blevet spildt på unødige markeringer. Alligevel er jeg af den opfattelse, at man som borger let kan se og forstå forskellene på partiernøe og byrådsmedlemmerne.

relaterede artikler

Debat: Uenighed kan aldrig i sig selv været et mål 23. juli 2021 kl. 14:26

Debat: En svipser fra Revsbæk 23. juli 2021 kl. 13:44