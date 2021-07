Foto Thomas Olsen 190118 ¬ N®STVEDS VICEBORGMESTER S¯REN REVSB®K FYLDER 50

Debat: Enighed gør - borgmesteren - stærk

Næstved - 23. juli 2021 kl. 14:33 Af Søren Revsbæk Byrådsmedlem, Venstre Havrevænget 2 Næstved Kontakt redaktionen

Enighedspsykose: Såvel Thor Temte som Klaus Eusebius Jakobsen besynger, at enighed gør stærk. Det er jo rigtigt. Brede flertal gør beslutninger holdbare, men måske gør enighed først og fremmest borgmesteren stærk.

For, hvorfor i grunden stemme på en radikal, hvis den radikale altid ender med at mene det samme som borgmesteren? Kunne man så ikke lige så godt stemme på borgmesterens parti med det samme?

Begge noterer også, at der foregår debat i udvalg og før byrådet. Det er korrekt, men også her kan debatten have trange kår. Navnlig når der ligger et stort oplæg som forvaltningen "har arbejdet længe på" og som skal "skal hurtigt videre i systemet" kan stemningen være: "Behøver vi virkelig diskutere det?" og "lad os nu blive færdige."

Det så vi tydeligt i Børn- og Skoleudvalget, omkring skolestruktur, hvor det først var efter vi omsider fik flertal for at spørge forældrene om deres mening, at der kom hul på sagen.

Min observation i Byrådet kritiserer ikke, at vi indgår forlig. Det har jeg, i al beskedenhed, 31½ års byrådserfaring i. Men, derimod at man lægger sig i en dyne af konsensus, hvor målet lige så meget er enigheden, som de konkrete resultater. Hvor det vigtigste er "at være med" hos de enige.

I skolepolitikken fik vi et forlig, bl.a. om at få overbygningen igen på Skt. Jørgens skole. Vi var - og er - klart uenige om skolepolitik. Derom er ingen i tvivl og netop derfor, kunne vi lave et forlig, hvor begge parter fik indflydelse.

Går man derimod til forhandlingen, med den opfattelse, at enigheden er et mål i sig selv, så sætter man sin egen politik i baggrunden. Man holder sig tilbage og tør man ikke stille krav, eller komme med de gode forslag.

Det vil ingen, slet ikke de byrødder, som skal genvælges, indrømme, men det bliver lidt, som en facebook-kommentar skrev om Byrådet: "De er socialdemokrater alle sammen." Så, selvom Eusebius og Thor oplever stor debatlyst, er det måske ikke sådan offentligheden ser det.

Afslutningsvis vil jeg medgive Christian von Benzon, at jeg er ikke læge og kan ikke stille lægefaglige diagnoser. Måske er udtrykket "psykose" for voldsomt. Lad os da i stedet kalde det, at der har bredt sig den sindstilstand, at konsensus synes at være en del af målet for det politiske arbejde.

Og, for Christians partifælle, borgmesteren, bliver ønsket om enighed et dygtig anvendt middel for at sikre sig sin, og embedsværkets, dagsorden gennemført.

