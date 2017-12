Klaus Eusebius Jacobsen er nyvalgt byrådsmelem for Det Radukale Venstre. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Debat: En tak til vælgerne og til Sjællandske Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: En tak til vælgerne og til Sjællandske

Næstved - 03. december 2017 kl. 09:03 Af Klaus Eusebius Jakobsen, Radikale Venstre i Næstved, Gammel Skovridervej 4a, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som ny opstillet, debuterende kandidat til byrådet har jeg gennem nogle måneder forsøgt at gøre opmærksom på mine politiske synspunkter først og fremmest via læserbreve her i Sjællandske.

Jeg vil gerne overordnet takke Sjællandske for at være ganske loyale i deres måde at føre valgkampdebat på, men også personligt udtrykke en taknemmelighed for at få mine synspunkter bragt i denne vores lokale avis.

Det tjener avisen til ære at have skabt et forum for en alsidig debat - hvad man nu end i øvrigt mener om bladets reportager, holdninger, med mere.

Men også mange tak også til de mange, der stemte på mig - ikke mindre end 619 personlige stemmer fik jeg af de mere end 3000 stemmer, som Radikale Venstre opnåede ved valget. Det glædede mig usigeligt- og jeg skal efter bedste evne forsøge at leve op til den tillid, man som vælger har givet mig.