Debat: Det næste Næstved tager ansvaret

Dog bemærker vi, at Næstved scorer under middel på otte ud af 10 målepunkter. Flere af disse kan vi i høj grad selv gøre noget ved. Og de er yderst vigtige for vores virksomheder.

Derfor er borgmesterens bemærkning, om at vi ikke selv er herre over udviklingen, beklagelig.

Det er fuldt forståeligt, at ansvaret skubbes væk her før valget. Men i Danmark er det kommunale selvstyre altså ret omfattende. Vi kan i høj grad selv gøre noget ved service og samarbejde. Og vi skal have høje tanker om Næstveds fremtid. Det er vores pligt som politikere at spille på hele banen til gavn for vores by.