Efter endt uddannelse skal der være gode jobs at få i Næstved, skriver borgmesterkandidat for partiet Venstre; Kristian Skov-Andersen i sit debatindlæg.

Debat: Det handler om at styrke de svageste

Selvfølgelig tager vi imod pengene og bruger dem med omhu. Men i Venstre jubler vi ikke over at modtage stadigt større beløb fra andre kommuner. For det er ingen naturlov at Næstved som en stor kommune skal være en stor modtager af udligningskroner.