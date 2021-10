Debat: Der er en ommer Kjeld Møller Hansen

Museum Sydøstdanmark må afskedige 2 medarbejder på grund af manglende indtægter i juli måned på Holmegård, jeg er enig i at afskedigelse af medarbejdere altid er trist, men at den ene person skal være Mette Bielefeldt Bruun som daglig leder for Næstved Museum det er ikke nødvendigt og det er ikke i orden.

Næstved Museumsforening har betydet meget for Næstved Museum gennem årene som bl. a. har resulteret i at Holmegård Glasværk har modtaget et klækkeligt beløb fra foreningen til etablering af Holmegård. At det skal være nødvendigt at afskedige Mette Bielefeldt Bruun fordi arkæologer giver indtægter, er en lidt søgt forklaring ud af ca. 30 arkæologer (talt på jeres hjemmeside d.d. med ca. 80 ansatte) er det nok muligt at de 29 kan sikre indtægterne i fremtiden. Og det er rigtig at nyere tid ikke kræves, men det er vigtigt for at sikre museernes fremtid og besøgstallet. Det er en ommer Kjeld Møller Hansen.