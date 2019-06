Debat: De virkelig vigtige ting

I disse tider, hvor et svømmeland i følge visse af mine socialdemokratiske byrådskollegaer næsten ikke kan blive stort (og dyrt) nok, er det værd at minde om, at der også er andet at bruge kommunale penge på.

Det gælder f.eks. de 7,5 mio. kr., som mangler for at lave ordentlige faglokaler i Næstveds folkeskoler. Det er også de ca. 30 mio. kr. som mangler, for at renovere vores nedslidte skoler. Ikke mindst for at lave tidssvarende ventilation i klasselokalerne. Det betyder nemlig en del for børns indlæringsevne, at CO-2 nivauet i klasserummet ikke er for højt.