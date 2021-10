Debat: De konservative satser på økonomisk buffer

I øvrigt mener jeg...

...at der skal indføres en buffer til uforudsete udgifter i byrådets udvalgsbudgetter. Det er rettidig omhu at polstre sin økonomi - både i en kommune og en privatøkonomi. På denne måde havde byrådet undgået at skulle fjerne nogle af de ekstra midler, som var tilført børne- og skoleområdet. Det gjorde et enigt byråd nemlig 21. september for at holde budgettet. Et så relativt beskedent beløb som 4,6 millioner (under 1 promille af budgettet) bør man have luft til i en kommune af Næstveds størrelse.