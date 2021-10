Anders Gjesing er en mand, der godt tør have store ambitioner på Næstveds vegne.Privatfoto

Debat: Datacenter til Næstved

Næstved - 04. oktober 2021 kl. 09:00 Af Anders Gjesing, Byrådskandidat Socialdemokratiet, Klosterlunden 6, Næstved Kontakt redaktionen

Vi kan meget mere i Næstved, end den politiske debat ofte afspejler. Jeg tør godt have høje ambitioner for Næstved. Vi skal turde tænke tanker, der rækker lidt ud over næste budgetår - 'moonshots' som vi kalder det i erhvervslivet, når konsulentsproget tager overhånd.

En af disse ambitioner kunne være at intensivere indsatsen for at få en af tech-giganterne til at placere et datacenter i Næstved.

Et datacenter er ikke en guldkalv, der bare kaster værdi af sig, men det kunne være et fyrtårn, der sætter Næstved på Danmarkskortet - og så indebærer et datacenter en række gode arbejdspladser både direkte og i følgeerhvervene. Og brandingværdien er også meget værd i forhold til at tiltrække nye virksomheder.

Men det kræver, at vi fra kommunal side laver lokalplaner for de egnede matrikler og skaber de ideelle rammer i form af den fornødne plads (store og plane matrikler) og muligheder for de nødvendige forsyningslinjer med el- og datainfrastruktur. Og så skal vi samtænke det med en klog udbygning af en lokal, grøn energiforsyning. For det er lige netop det, der efterspørges. Grøn energi og en stærk, digital infrastruktur er hovedårsagerne til, at tech-giganterne kigger mod Danmark, når de nye datacentre skal placeres. Og de skal ikke bare kigge mod Danmark. De skal kigge mod Næstved.