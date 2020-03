Dan Rasmussen mener, at et DSB-værksted ved Mogenstrup er en god ide. Illustration: DSB

Debat: DSB-værksted er godt for almenvellet

Næstved - 19. marts 2020 kl. 22:00 Af Dan Rasmussen, Bårsevej 14, Tappernøje Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Herude hvor vi bor har man anlagt en motorvej som forbedrer transporttiden til og fra København. Herude har man opsat tre 150 meter høje vindmøller. Netop nu opsættes en kompressorstation, og der beplantes et kæmpeareal med solceller. Herude i naturen må vi altså leve med at almenvældet inddrager naturen til fordel for vores samfund og for beboere overalt i landet.

Sådan må det nødvendigvis også være bag Mogenstrup Ås. At opføre et eftersynsværksted midt på strækningen mellem København og Rødby, vil have så mange fordele, at det synes vanskeligt at finde argumenter mod opførelsen. Jeg er udmærket klar over, at naturen betyder meget for vores velbefindende, og at det er følelserne, som gør os modstræbende mod forandringer.

Her opfører man et værksted, som skal tage hensyn til både mennesker og til naturen. I Cowi Consults rapport er der ingen mere velegnede steder på Sjælland, hvor værkstedet kan placeres, end netop syd for Næstved. Et værksted her vil betyde, at almenvældet, i dette tilfælde pendlerne og togrejsende, vil få mange flere rettidige togafgange. Man får 100+ arbejds- og uddannelsespladser ligesom lokale håndværkere og leverandører vil få øgede muligheder i lokalområdet.

Selvfølgelig skal Fårebakkerne og Fladsåen ikke ødelægges og selvfølgelig skal området have en passende beplantning, således at udsynet fra de øvrige omgivelser ikke forstyrres unødvendigt. Og med hensyn til brugen af Fladsågaardsvej som til- og frakørsel foreslår jeg, at man på Præstø Landevej opfører en rundkørsel med nedkørsel til Fladågaardsvej og nedriver broen, hvilket giver mere lys til ejendommene ved åsen og mulighed for bedre til- og frakørsel til værkstedet. At ca. 20 lastbiler skal passere i døgnet, bør ikke være et problem, og er det ikke, her hvor vi bor.