Debat: DSB presser Næstved mod udkanten

Hverken for pendleren, som får længere rejsetid og dermed mindre fritid, vanskeligere ved at nå at bringe/hente børn i børnehaven, mere bøvl ved at bo i Næstved.

Sandelig heller ikke for kommunen. Like it or not, så sker hovedparten af udviklingen i hovedstaden. Vil vi være med, så skal borgere herfra kunne komme præcist og hurtigt på arbejde - og Næstveds kommunekasse skal i øvrigt være dybt taknemmelig for, at folk henter lønnen i København og betaler skatten i Næstved.