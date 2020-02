Ældrerådet vil have Næstved Kommune tilbage på de Blå Sider. Foto: Anna C. Møhl

Debat: Bevar de Blå Sider

Ældrerådet i Næstved har med stor fortrydelse erfaret, at Næstved Kommunes økonomiudvalg har besluttet at nedprioritere kommunens informationer på de såkaldte Blå Sider i Ugeavisen fra uge 9 for at spare udgiften til trykningen.

I stedet vil kommunen henvise borgerne til kommunens digitale hjemmesider. Og her er kæden da hoppet helt af for de kære spareivrige byrødder.

De blå sider bruges af mange ældre på kommunens institutioner. De Blå Sider bruges af ældre, der på grund af alder eller computer-ukendskab indhenter skriftlig information. At fjerne informationer på de blå sider og henvise til digitale hjemmesider er at gøre nar af de ældre borgere i Næstved.

Det ærgrer Ældrerådet, at økonomiudvalget, ved at dække sig ind under en såkaldt besparelseseffekt, åbenlyst vælger at nedprioritere +60 borgerne - omkring 20 procent af hele Næstveds befolkning - og blot stiller dem i udsigt, at de i stedet kan læse kommunens informationer på internettet.