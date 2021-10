Debat: Atomkraft i Næstved kommune?

Nye Borgerliges borgmesterkandidat, Githa Nelander, siger i interviewet med Sjællandske (1.10.) blandt andet, at partiet også har en politik for den grønne omstilling. Githa Nelander nævner i den forbindelse, at det er lokalt, ude i kommunerne, at den fysiske, praktiske omstilling af infrastrukturen, energiforsyningerne og vores levevis skal ske, og at svaret fra Nye Borgerlige er at kigge mod atomkraft, som partiet mener er den reneste energikilde.