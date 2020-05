Det er ikke alle, der er begejstret for DSB?s planlagte værksted. Det er planlagt til at ligge i det hvide område. Illustration: DSB

Debat: At hæve sig over loven og Fårebakkerne

Næstved - 11. maj 2020 kl. 20:00 Af Hilbert Andersen, Skovmøllevej 5, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjællandske skriver 1. maj, »Byråd sender bøn til minister: Godkend DSB-værksted nu«.

Betyder det, at byråd og embedsmænd ønsker hjælp til at hæve sig over loven?

Hvis vi hæver os op over Fårebakkerne og området foran og drejer 360 grader rundt, så skal man være ualmindelig kreativ embedsmand borgmester eller byrådspolitiker for at påstå, at et stort planlagt industrianlæg her vil være placeret bynært som planloven §11a stk. 8 påbyder: »Et nyt areal til byzone, jf. stk. 6 og 7, skal placeres i direkte tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse i byzone«. og hvis ikke fatamorganaet lykkes, så kan man altså bede en bøn til erhvervsministeren, jf. Sjællandske.

Hurra for en erhvervsminister, der med hæderlighed og rettidig omhu vil skrive STOP! til Næstved Byråd og embedsmænd, der med hastige kreative fje, flyver let over begreber som naturbeskyttelse, å-beskyttelse, fredning, borgerret og redelighed.

Jeg beder både en bøn til erhvervsminister Simon Kollerup og endnu højere skabelser om at pudse brillerne og frednævningsnævn på det, der for mig ligner magtarrogance fra Næstved Kommune og DSB i fællesskab.

Kære borgmester, kære embedsmænd, kære DSB, Jeg er rystet og bekymret over jeres grænsesøgende adfærd, måske har I truffet beslutning med troskyldige hjerter, men så er det med lukkede øjne for rettidighed og ordentlighed i skønt naturland: I skal også tænke på menneskeheden og åbne vidder efter NU!