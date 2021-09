Christian v. BenzonPressefoto

Debat: Arbejdskraft er ikke en hyldevare

Næstved - 06. september 2021 kl. 18:08 Af Christian v. Benzon, Jurist & Byrådskandidat (S), Mikkelhøj 84, Karrebæksminde Kontakt redaktionen

Arbejdskraft: Den seneste tid er der i medierne skrevet meget om virksomheders mangel på arbejdskraft i kølvandet på det store boom i økonomisk aktivitet ovenpå coronakrisens nedlukning af samfundet. Inden man overhovedet har fået set sig om, tales der - som noget af det første - om at "importere" udenlandsk arbejdskraft til at løse problemet med arbejdskraftmangel.

I al fredsommelighed vil jeg dog minde om, at der stadig er mennesker i Danmark, som er ledige. Og det gælder også i vores kommune, Næstved. Ifølge de nyeste tal (juli 2021) fra Beskæftigelsesministeriets databank (www.jobindsats.dk) var der alene i Næstved kommune 1.300 forsikrede ledige fordelt på de forskellige A-kasser. I vore nabokommuner - Ringsted, Slagelse, Sorø, Vordingborg og Faxe - var der yderligere 3.654 forsikrede ledige. Med andre ord: Lige knap 5.000 forsikrede ledige i Næstved og tilstødende kommuner. Tag for eksempel Fælles Faglig a-kasse (3 F), som omfatter ledige inden for byggeri, industri, transport, landbrug/gartneri, hotel/restauration mv, her var der 712 ledige i de 6 kommuner.

Virksomheder, fagforeninger, a-kasser, arbejdsgiverforeninger, erhvervsforeninger og kommunen bør gå sammen i en forstærket indsats og tage ansvar sammen, sådan at der kan skabes det rigtige match mellem de enkelte ledige og virksomhederne, så de ledige får et rigtigt job og virksomhederne den arbejdskraft, der skal bruges. Dér, hvor de ledige ikke lige har de nødvendige færdigheder til et givet job, bør der sættes ind med uddannelse, oplæring, træning og andre tiltag, så menneske og job kommer til at passe godt sammen. Og der bør også findes veje til at forebygge fremtidens arbejdskraftmangel, bl.a. ved at få skaffet de mange praktikpladser, som er nødvendig for at de unge kan få færdiggjort deres uddannelse. Vi skal udnytte den aktuelle højkonjunktur til at få alle uden job med "på vognen". Også når det kræver lidt ekstra af alle.

Hvis det ikke allerede er sket, så vil jeg forslå, at de forskellige lokale aktører hurtigt sætter sig sammen og finder ud af, hvad der skal til for at få de ledige i job så manglen på arbejdskraft bliver mindre. Om ikke andre så kunne byrådets beskæftigelsesudvalg tage initiativet til et lokalt "topmøde", så der kan sættes gang i arbejdet med job til de ledige og dermed arbejdskraft til virksomhederne.

Og så bør vi alle nok få genopfrisket den gamle sandhed om, at arbejdskraft er ikke en hyldevare, der bare kan tages ned, når der pludselig opstår brug for den.