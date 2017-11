Debat: Ældrerådsvalg? Hvad, hvem, hvorfor?

Men valgstedet i Fuglebjerg og Næstveds medier? Goddag mand økseskaft. End ikke en kandidatliste var ophængt på valgstedet. Man måtte helt hen til valgbordet for at se, om nogen af kandidaterne sagde en det mindste, og om man overhovedet ønskede at stemme.

Det havde været totalt udemokratisk at sætte sit kryds, for vi havde ikke anet en pind om, hvad det kryds ville have stået for. Nu havde vi dog også hørt om ældrerådsvalgsvalget, fordi en eller anden politiker eller journalist eller, hvem ved jeg, i et eller andet landsdækkende medie et par gange havde prædiket om, hvor vigtigt valget til Ældrerådet også er.