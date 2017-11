Jan Stampe håber, der bliver lyttet til Ældrerådet i den kommende valgperiode.Foto: Per Jensen Foto: Per Jensen

Debat: Ældrerådet - anonymt, glemt og måske uden betydning

Næstved - 29. november 2017 kl. 13:47 Af Jan Stampe, Bødkervej 7, Herlufmagle Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunalvalget er overstået. 65.612 stemmeberettige vælgere kunne møde op og stemme til Byrådet og Regionen. Af dem kunne knapt 22.000 for første gang også stemme direkte på Ældrerådet. Pænt mange. Og 14.537 (cirka 65 procent) tog imod tilbuddet, hvilket langt oversteg mine forhåbninger.

Alene dette faktum burde vel i sig selv indikere, at ældreområdet bør tages mere alvorligt end de traditionelle skåltaler om det grå guld og bundløse løfter om øgede midler til det øgede antal ældre, som tillader sig at leve ud over den af Danmarks Statistik fastsatte levealder.

Men inden jeg kaster flere sten, skal det medtages, at Ældrerådets gøren og laden op til valget lader meget tilbage at ønske. De var ganske usynlige. Få vidste hvem de var, og hvad de stod for.

Som tilforordnet på et af de 26 valgsteder oplevede jeg mange frustrationer over, at vælgerne ikke synes at kunne tage stilling til, hvor de skulle sætte deres kryds.

Spørgsmålene var mange, men som tilforordnet kunne de færreste besvares, da man jo skal være 100 procent neutral. Meget frustrerende!

Derfor - skal ældrerådsvalget i 2021 tages alvorligt - skal selv samme udvalg være meget mere på mærkerne. Naturligvis ikke for at føre partipolitik, men for at fortælle hvem de er og især hvad de vil arbejde og kæmpe for. Opgaverne er mange og vejen sikkert lang, når det betænkes hvad Byrådet indtil nu har prioriteret.

Derfor - tag kampen på en anden måde ved valget i 2021.

Mangles der ideer og forslag til større synlighed stiller jeg gerne op - hvis jeg ellers ikke er gemt væk med fyldt ble og vacummad på et plejehjem!

Det bliver spændende om kommunalpolitikerne i Næstved viser formatet ved at lytte til Ældrerådet - ikke bare høfligt og venligt, men gennem implementering af nogle af de ønsker, som Ældrerådet har.

Dette kræver lidt nytænkning, da mantraet i den forløbne byrådsperiode synes at have været nettobesparelser ledsaget af store ord om de kære ældre, som vi skylder så meget og som koster alt for meget. Der kunne jo været bygget hundredevis af Arenaer og vandkulturhuse for de penge.

God arbejdslyst til alle.