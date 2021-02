Se billedserie Christina Tranberg glæder sig til at sende sine tvillinger på 7 år tilbage i 1. klasse på Lille Næstved Skole. Privatfoto

De yngste elever skal tilbage i skole: Planlægningen er i fuld gang

Næstved - 03. februar 2021 kl. 07:15 Af Af: Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Eleverne i 0.- 4. klasse skal tilbage i klasselokalerne i næste uge. Skoleledere og lærere er i fuld gang med at planlægge, hvordan de skal gennemføre genåbningen, så alle kan føle sig trygge. Forældrene kan allerede nu læse på Aula, hvordan deres børns skole vil tage imod de mindste elever.

- Det bliver dejligt at få de små tilbage i normal undervisning, siger Lars Nedergaard, centerchef for Dagtilbud og Skole.

Han tilføjer dog, at der stadig på papiret vil være nødundervisning, men timetallet vil være det gammelkendte. Skoledagen får den længde den havde før Corona.

- Vi har bedt skolerne om at vægte det sociale, når eleverne er tilbage. Det vigtigste er at få børnene tilbage i fællesskabet og mærke, hvordan de trives, fortæller Lars Nedergaard.

Han mener ikke, der er et fagligt efterslæb som skal indehentes.

- Opfattelsen hos skolelederne er, at fjernundervisningen har fungeret godt, at børnene ikke har mistet noget fagligt set.

Familielivet tilbage For Christina Tranberg, der har et sæt tvillinger i 1. klasse på Lille Næstved Skole er det en lettelse, at hendes to 7-årige skal tilbage i skole.

- Det betyder at jeg kan komme til at passe mit arbejde i stedet for at være 50 procent forældre og 50 procent på arbejde, siger Christina Tranberg, der er privat børnepasser.

Derfor har hun haft 11 børn i huset de seneste uger. Hendes tre egne børn, og det otte børn, som hun og hendes mand Jonas passer i deres private pasningsordning.

Når Jonas og Christina Tranberg har deres tre egne børn hjemme - sammen med de otte børn de passer - er der trængsel om bordet. Privatfoto

- Tvillingerne glæder sig til at komme i skole til deres kammerater, men ellers har de haft det godt med hjemmeundervisning, fortæller Christina Tranberg.

Flere smittekontakter Selv om Christina Tranberg glæder sig til en mere normal hverdag, er hun også nervøs ved tanken om alle de ekstra potentielle smittekontakter som familien får, når hendes børn kommer i skole igen.

- Vi har holdt os for os selv og kun set to familiemedlemmer, ud over de otte børn i pasningen. Og selv om skolen vil holde klasserne adskilt i skolen, så får vores familie 50 ekstra kontakter, fordi tvillingerne går i hver sin klasse, fortæller hun.

På skolerne arbejdes der i disse dage på højtryk for at tilrettelægge skoledagen for 0. - 4. klasserne, så børnene får så begrænset et antal som muligt.

- Der bliver ingen undervisning på tværs af klasserne, og i frikvartererne vil børnene også kun være sammen med stamklassen. Vi arbejder også på at begrænse antallet af lærere, der har kontakt med hver klasse, slutter Centerchef for Dagtilbud og Skole, Lars Nedergaard.

