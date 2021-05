Se billedserie Næstved Havn udbyder nu den resterende 12 sommerhusgrunde på Enø til salg. Arkivfoto

De sidste 12 grunde for seks millioner kroner

Næstved - 05. maj 2021 kl. 15:19 Af Anita Corpas Kontakt redaktionen

Enø: Næstved Havn udbyder nu de resterende 12 sommerhusgrunde på Enø ved Karrebæksminde til salg.

Og grundene må gerne blive solgt til en enkelt finansmagnat.

- Vi vil gerne gøre rent bord, og vi er på udkik efter en enkelt investor, siger formand for Næstved Havn og gruppeformand for Venstre Kristian Skov-Andersen (V).

Millioner luner Ved seneste byrådsmøde fremlagde formanden et rentabelt regnskab for Næstved Havn. Hvoraf en stor del af det lune resultat især skyldes sidste års succesfulde salg af 160 sommerhusgrunde til en samlet pris på godt 80 millioner kroner.

Nu ventes de resterende 12 grunde at indbringe ca. seks millioner kroner.

- Hver grund repræsenterer en værdi på ca. 400-500.000 kroner på de 12 grunde, der er tilbage, siger Kristian Skov-Andersen. Han peger på, at grundene har en samlet mindstepris på 5.150.000 pris kroner.

Hus på lejede grund Imidlertid vil køberen af de 12 sommerhusgrunde være sikret en lejeindtægt de næste tre årtier, eftersom 12 sommerhusejere har valgt at fortsætte med at betale leje for deres grunde til deres hus fremfor selv at købe.

- Det betyder en fast lejeindtægt på ca 150.000 kroner årligt de næste 30 år, fastslår Kristian Skov-Andersen.

Næstved Havn har modtaget meget kritik for sin ejendomsportefølje, eftersom Havnen ikke bør eje arealer, der ikke har med havnens drift at gøre. I den forbindelse, har Kristian Skov-Andersen tidligere erkendt, at sommerhusgrundene er en belastning for havnen, Købstilbuddet skal mindst udgøre kr. 5.150.000 og være ledsaget af skriftlig dokumentation for købers betalingsevne, står der blandt andet i udbudsmaterialet, der kan læses på Næstved Havns hjemmeside. Ligeledes sælges grundende uden ansvar for sælger for eventuelle jordbunds- og forureningsforhold.

Der kommer en plan Hvordan fremtiden skal udvikle sig for Næstved Havn ventes at afgøres på byrådsmøde lige før sommerferien, siger borgmester Carsten Rasmussen (S), og tegner tre scenarier,

- Enten bliver havnen kommunaliseret, eller også bliver det et aktieselskab eller forbliver som et selvstyre.

- Det er endnu ikke afklaret, siger han.

Borgmesteren har tidligere givet udtryk for, at det er ærgerligt, at der ligger en industrihavn på nogle af Næstveds mest attraktive arealer. Men han satser på, at byrådet vil bakke op og være med til lægge en plan for, hvorvidt den nye havn skal ligge enten ved Ydernæs eller Stenbæksholm.