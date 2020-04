Der er stadig gang i boligsalget, selv om det ikke længere er muligt at holde åbent hus. Her ejendomsmægler Martin Rasmussen fra EDC i Næstved. Foto: Kim Rasmussen.

De seriøse købere og sælgere er her stadig

Det er midlertidigt slut med at holde åbent hus og fremvise for mange potentielle købere på en gang, men andet kan også gøre det. Både EDC og LokalBolig melder om en virkelig god marts måned.

Den mulige køber booker en fremvisning via nettet og herefter en telefonsnak med en ejendomsmægler, inden de mødes på stedet. Meget kan også klares uden at møde fysisk frem, hvis kunderne foretrækker det i denne tid.

Ikke så slemt som frygtet

- Vi kan godt mærke krisen, men her er stadig masser af handel, for de, som solgte inden krisen, skal jo stadig have et nyt sted at bo, og så kører det. Det er slet ikke så slemt, som jeg havde frygtet, siger Sofie Sjøbeck Bungaard.