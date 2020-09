De lokale tog affære: Nu er gadekæret gravet op

I Sneslev nær Fuglebjerg har man altid kunne prale af et gadekær, der virkelig ville noget.

Men som årene gik svandt gadekæret ind for helt at kollapse i den knastørre sommer 2018, hvor gadekæret sprang i siv og vandet tørrede ud.

Nu med bylaug Tilbage var en stinkende sivskov lige midt i byen. Men så tog Sneslev affære. En kreds af borgere dannede et bylaug, der skulle skaffe penge til oprensningen.

Inger Thirup blev sat i spidsen for missionen og hun er blevet klogere - meget klogere - på hvordan man skaffer penge til at genskabe landsbyens gadekær.

- Der har været meget at hitte rede i, om ansøgninger til fonde, til staten og kommunen og ikke mindst, hvordan vi kunne skaffe os af med alt det vi gravede op, da vi fjernede gadekæret, fortæller Inger Thirup.

Lige nu ligner gadekæret en stor mudderpøl, måske endda Sydsjællands største. Men planen er, at det igen skal fyldes med vand, frøer, fisk, ænder og åkander - og det skal ske - helt af sig selv.

- Vi ved at vandet trænger op fra bunden og vi tror at efterårets og vinterens mange hyppige regnskyl kan genskabe gadekæret og fylde det med liv og med vand. Vi har set salamandere nær gadekæret og hvis frøerne er iblandt os endnu, glæder vi os til glad kvækken omkring kæret, fortæller Inger Thirup.

Gør som Sneslev

Næstved Kommune har opfordret andre landsbyer, der kæmper med udtørrede eller tilgroede gadekær at gøre som i Sneslev, nemlig at oprette et bylaug, hvor man herefter kan søge økonomisk hjælp til genskabelse af landsbyernes engang så vitale vandhuller.