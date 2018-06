Filminstruktøren Tanne Sommer, der stammer fra Fensmark, står for Sjællandsregionens Next Film konkurrence, der i dag afvikles for syvende gang. Foto: Helle Hansen Foto: Wollesen

De kommende filmstjernes festdag

Næstved - 08. juni 2018 kl. 10:01 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I dag er det tid til den syvende lokale version af TheNextFilmFestival. Den regionale afdeling af Danmarks største filmkonkurrence og filmevent for unge filmskabere under 21 år foregår som vanligt i Næstved Bio på Kattebjerg, og det bliver med den røde løber rullet ud, fotografer der står parat og kamp om den prestigefyldte "Gylden Stjerne".

Festivalen begynder kl. 16 og byder på klip fra en række nominerede film. Juryen uddeler »Gylden Stjerne« i de 10 kategorier bedste film af filmskabere under 21 år og tilsvarende under 16 år og ellers for bedste manuskript, klipning, mandlige og kvindelige hovedrolle, filmfotografering, lyd, instruktør samt scenograf og kostumer. De deltagende film kan ses på Youtube ved at søge på henholdsvis U21 Region Sjælland 2018 TheNextFilm og U16 Region Sjælland 2018 TheNextFilm

Rasmus Heide, som er instruktør og manuskriptforfatter bag filmene Blå Mænd, Julefrokosten, Alle for én, to og tre samt tv-serien Tomgang, kommer forbi med tips og tricks til hvordan man laver en god film. Juryen i år består af den dansk skuespillerinde Sara Hjort Ditlevsen, som er kendt fra bl.a. 'Rita', og 'Undskyld jeg forstyrrer'. Dertil den 24-årige dokumentarist Jonas Risvig, som også har lavet musikvideoer for Christopher, Medina, Scarlet Pleasure, Tobias Dybvad og mange flere. Samt skuespillerinden Caroline Vedel der nok er mest kendt for sin hovedrolle i julekalenderen fra 2016 »Den anden verden«.

De bedste film fra de fem regionale festivaler går videre til finalen, der afvikles som en del af Odense Filmfestival i slutningen af august 2018. I første omgang er der i eftermiddag mulighed for at møde nogle af fremtidens stjerner i Bio Kattebjerg. Alle er velkomne, og det er gratis at deltage.