Heydi Baltzer, Steen Hartmann (med kasket) og Thomas Wagner optrådte ved Enhedslistens årsmøde i København og var med til at få årets græsrodspris. Foto: Robert Andersen

De knækkede blomster fik græsrodspris

Næstved - 01. maj 2018 kl. 18:02 Af Robert Andersen

Heydi Baltzer og Thomas Wagner fra Næstved var sammen med deres musikalske kammerat Steen Hartmann med på scenen, da Enhedslisten i anledning af deres årsmøde uddelte den årlige Græsrodpris.

I år og for første gang blev prisen tildelt to organisationer, Dansk-Kurdisk Kvindeforening og Jobcentrets Ofre.

Jobcentrets Ofre, som også har en afdeling i Næstved, fik prisen, for det store arbejde der bliver gjort for dem, der ikke kan så meget selv.

Prisen bestod af 5.000 kroner og en buket blomster, og foreningen fik prisen for sit arbejde for de mennesker, der er kommet i klemme i systemet - især på grund af beskæftigelsesreformen fra 2013, som daværende beskæftigelsesminister og nuværende socialdemokratisk leder Mette Frederiksen stod moder til sammen med SF, RV, V, K og LA.

Jobcentrets Ofre blev grundlagt af Kim Madsen i 2014, og Heydi Baltzer, Thomas Wagner og Steen Hartmann står bag Jobcentrets Ofres Slagsang, som blev fremført på scenen ved prisoverrækkelsen.

Det fortæller Heydi Baltzer til Sjællandske.

- Det er Jobcentrets Ofre, som vi er en del af, der fået prisen, siger hun.

Hvert år tildeler Enhedslisten via Rød Fond prisen til en græsrodsbevægelse, der har gjort en særlig indsats for at gøre verden mere grønt, mere solidarisk, mere organiseret.

Janne Toft-Lind fra fonden forklarer, hvorfor Jobcentrets Ofre skal have en græsrodspris:

- Kim Madsen og hans ballademagere tildeles Græsrodsprisen for deres utrættelige kamp imod et brutalt - nærmest torturerende - bureaukratisk system. En kamp, som det Danmark, vi kender, medierne og langt de fleste politikere lukker øjnene for og vender det døve øre til. En kamp mod umenneskelige reformer og ulovlig sagsbehandling af vores medborgere, som er syge eller har et handikap. Og på trods af dårlige odds gør de det igen og igen og igen og igen.

Enhedslistens byrådsmelenm i Næstved Freja Lynæs Larsen var med til årsmødet og glæder sig over, at det var Jobcentrets Ofre, der løb med prisen.

- Det er jeg glad for. Det var fortjent. Det var godt, at de fik den anerkendelse, siger hun.

Hun mener, der er godt , at man giver prisen til nogle, der normalt ikke bliver anerkendt, og at Enhedslisten viser, at der er nogle, der står bag dem, der kæmper med et system, der ikke tænker i mennesker men i tal.

Thomas Wagner har skrevet teksten til Jobcentrets Ofres Slagsang, og Baltzer og Wagner med bandet Hearts of Gold stiller gerne op, hvis der er brug for det - hvis jobcentrets ofre kommer i klemme.

- Vi kalder dem de knækkede blomster, som Thomas Wagner plejer at sige med vanlig poetisk sans.