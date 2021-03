De kan blive Bedste Turismeinitiativ og årets ildsjæl

Holmegaard Værk, der i juni blev indviet af kronprinsesse Mary, har mulighed for at blive kåret til Bedste Turismeinitiativ. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Næstved - 18. marts 2021 kl. 07:11 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

Selvom 2020 bød på udfordringer af en helt anden verden, har turismeerhvervet på Sydsjælland og Møn langt fra ladet sig slå ud. Tværtimod er nye initiativer spiret frem, og mere end nogensinde før står det soleklart, at nytænkning og omstillingsparathed er afgørende, når man arbejder med turisme.

Det afspejles blandt de nominerede til to turismepriser, der uddeles af turistsamarbejdet Sydkyst Danmark. Og her er Næstved Kommune repræsenteret med 3 af i alt 12 nominerede.

200 millioner så med Prisen for Bedste Turismeinitiativ uddeles for femte år i træk, og ikke overraskende er Holmegaard Værk en stærk kandidat til at tage sejren.

Museet åbnede sidste år som Danmarks nye centrum for kunst og kultur, og det vakte stor international interesse. Et tv-indslag fra museet gik viralt, og mere end 200 millioner mennesker fra hele verden så med. Efter mere end et årti med slukkede ovne, er de stolte, gamle håndværkstraditioner atter blevet vækket til live i Holmegaard takket være et dedikeret team af glasmagere og lokale kræfter.

De øvrige nominerede i kategorien er Camp Adventure Glamping, Hotel Frederiksminde, Klinten Boattours, Café Mad og Ro samt Rosenfeldt Gods.

Slaraffenland for bilentusiaster

Der skal også findes en vinder af prisen som SydkystDanmarks Ildsjæl 2020. Det er fjerde gang, at den prestigefyldte pris uddeles, og den gives til en lokal frontløber, der med sin passion og ihærdighed har gjort en forskel for turismen i sit lokalområde såvel som for hele SydkystDanmark.

- Det er så uhyre vigtigt med ildsjæle, der brænder for det, de laver, og for hele lokalområdet. Det er dem, der skaber de unikke, mindeværdige oplevelser, som får folk til at komme igen og igen og sprede ordet om det fremadstormende SydkystDanmark - det er guld værd, siger borgmester Carsten Rasmussen (S), der er bestyrelsesformand i VisitSydsjælland-Møn, som står bag priserne.

En mulig vinder er Peder Spandet fra Næstved Automobilmuseum. Han er det, man vil kalde en vaskeægte samler. Han er tidligere autoophugger og indehaver af Danmarks største privatejede automobilsamling med 170 gamle køretøjer under samme tag - plus det løse. Gennem en menneskealder har Peder Spandet skabt museet, der har udviklet sig til et slaraffenland for bilentusiaster fra nær og fjern.

Økologisk mad og vildmarksbade Også ægteparret Henrik og Anne Grete Quistgaard Pagh er blandt de nominerede. De driver Bed & Breakfast-stedet Quistgaarden ved Spjellerup i kommunens vestligste del, hvor mellem 90 og 100 procent af den mad, der serveres, er økologisk. Foruden Bed & Breakfast tilbyder Quistgaarden også wellness med vildmarksbad og hjemmelavede ansigtsmasker, og så har de påtaget sig opgaven som turistinformation.

Peder Spandet og Henrik og Anne Grete Quistgaard Pagh kæmper mod Rasmus Evind, formand for Præstø Handels- og Erhvervsforening, Steen Bonke Sørensen, LimeLight, Kit Kjølhede & Claus Krüger, Hesede Hovedgård samt Arlette Walsøe og Toke Rosenkilde, Hårbølle Havne Høker, om prisen.

Det hele afgøres af en jury, der, udover Næstved-borgmesteren, består af Martin H.H. Bender, direktør i Visit Sydsjælland-Møn, Kasper Larsen (Faxe), Charlotte Schwartzlose (Næstved), Ole Eskling (Vordingborg) og Claus Høgenhaug (Stevns). Vinderne annonceres i starten af næste måned.