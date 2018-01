Chris Hermansen (t.v.) og Varnny Mattsson, fra det der efterfølgende blev til kildelauget, står ved det, der engang var et springvand. De fortalte første gang om deres planer i Sjællandske i 2013. Nu har anstrengelserne båret frugt, og kilden vil springe igen. Foto: Robert Andersen

De har fundet kilden til Skt. Mogens Kilde

Næstved - 22. januar 2018 kl. 09:01 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kilden blev lukket for mange år siden, da man frygtede, at vandet var sundhedsskadeligt. Nu er de snart klar til at åbne Skt. Mogens Kilde igen med det friskeste vand fra undergrunden.

En række frivillige har knoklet gennem fem år for at realisere deres store drøm. Mogenstrup Kildelaug har været nede i 18 meters dybde for at ramme den vandbærende lag. Boringen ligger lige ved siden af Mogenstrup Kirkegård.

- Nu håber vi bare, at vandet ikke er forurenet eller smager grimt, siger Varnny Mattsson fra kildelauget og formand for Fladså Lokalråd.

Mogenstrup Kildelaug blev stiftet 3. august 2013 af en kreds af borgere, som er parate til at påtage sig opgaven at få anlægget med kilde og springvand restaureret og arbejde for at få »frisk og autentisk vand« ført frem til springvand og løvehoved.

Det næste stykke tid går med at tage prøver af vandet og hvis det er ok, så kan man gå i gang med at underbore og lægge rør. Hvis alt går vel, så er der vandfest 15. april, men der er ikke helt på plads endnu, fortæller han.

Kildelauget har fået støtte fra en række fonde og andre bidragydere til deres projekt, som ind til videre har kostet ca. 70. 000 kroner