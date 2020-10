De gode gamle dage er et klik væk

Bedårende badenymfer i Karrebæksminde, et gulnet foto fra Axeltorv med en stor genforeningssten midt på torvet og en hel masse halløj i Guderup. Jo, der er nok at muntre sig med i naestvedbilleder.dk, der netop er vakt til live, og hvor du kan gå ombord i tusindvis af historiske fotos fra Næstved og omegn.

Foreløbig er det lykkedes at digitalisere omkring 3.200 gamle fotos og på længere sigt er planen at samtlige 55.000 billeder fra NæstvedArkiverne og Næstved Museums samlinger bliver tilgængelige på naestvedbilleder.dk.

NæstvedArkiverne digitaliserer dagligt omkring 100 gamle fotos og de har fortsat brug for hjælp for at få den store billedsamling til at fungere optimalt.

- Alle kan bidrage med deres viden ved at sende en kommentar til NæstvedArkiverne under hvert billede, hvis man ligger inde med oplysninger om f.eks motivet, dateringen eller fotografen, siger Tobias Reinel.

- Med Naestvedbilleder får vi alle mulighed for at puste nyt liv i gamle fotografier. Det understreger, at kulturarv ikke kun findes på museer og arkiver, men at det er en levende ting som alle ejer, og som alle kan være med til at aktivere, siger kulturarvschefen.