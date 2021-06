Se billedserie Forældre og børn var ude og gå for minimumsnormeringer mange steder i Næstved. Privatfotos

De gik for bedre normeringer

Næstved - 07. juni 2021 kl. 15:20 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Hvis du søndag mødte voksne og børn på gåtur i gule T-shirts forskellige steder i Næstved kommune, var det sandsynligvis forældrebevægelsen HvorErDerEnVoksen der igen på gaden igen - denne gang hver for sig.

Aktionen Hvor langt vil du gå for børnene?, havde til formål at få lokal politikerne i tale - få dem til at forstå og huske, at børnepolitik er top politik!

Forældrebevægelsen HvorErDerEnVoksen ønsker lokalt, at få byrådet til at forstå at der er behov for gennemsigtighed i hvad angår normeringerne - der er behov for en opgørelsesmetode - som afspejler virkeligheden i kommunernes daginstitutioner.

Ifølge HvorErDerEnVoksen viser et kommunalt gennemsnit at der er 1 voksen per 5 børn i vuggestuen og 1 voksen per 10,3 børn i børnehaven, hvilket er markant flere end de officielle tal for normeringerne i Næstved Kommune.