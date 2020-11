De døde mindet i mørket

På Herlufsholm Kirkegård var der også trængsel på stierne, og sognepræst Henning Marcher var også til stede. Desværre kun for at fortælle, at traditionen med allehelgens-gudstjeneste var aflyst i år.

Allehelgensdag går tilbage til middelalderen, hvor man mindedes helgerne og martyrerne. Med andre ord: Dem der døde for deres tros skyld. I dag fejres allehelgen i folkekirken til minde for alle døde, og det er blevet en tradition for mange at besøge gravstederne.