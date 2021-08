Provst Anna Kluge om meningen med den stærkt forsinkede tværgående motorvej. Illustration: Mikael Nielsen, Saxoart.

De der følger (motor)vejen

Næstved - 11. august 2021 kl. 04:43 Af provst Anna Kluge Kontakt redaktionen

Motorvejen: Når der ikke er andre muligheder, vender vi os ofte mod Gud eller en højere magt. Nogen af os tror - andre ikke. Men ofte spørger vi os selv, hvad er meningen, når vi mister, når livet føles uretfærdigt, eller når vi oplever afmagt. Sjællandske har bedt provst Anna Kluge om at forklare meningen med nogle af de livsbegivenheder, vi udsættes for, og med Gud i ryggen vil hun hver uge forholde sig til en aktuel situation.

Vi indleder med motorvejen mellem Rønnede og Næstved. I over 30 år har vi tigget, bedt, grædt, plaget, planlagt, lobbyet, truet og nurset politikere i forsøget på at få tildelt en stump motorvej. Den kommer, omend det skal tage endnu 10 år at bygge den, hvilket har vidtrækkende konsekvenser for området. Blandt andet har det fået milliardstore virksomheder til at standse deres ekspansion, familier til at fravælge egnen, og arbejdsstyrken til at fortrække.

Der står ikke så utrolig meget om motorveje i Bibelen, men vi kan læse mange fortællinger, om mennesker der er på vej. De vandrer, sejler og rider og tilbagelægger store afstande, nogen af dem er på vej hele livet.

I apostlenes gerninger kan vi læse, at de tidligste kristne ikke blev kaldt »kristne«, men i stedet blev kaldt »de, som følger vejen«. Og Jesus siger da også om sig selv, at han er »vejen, sandheden og livet«. Uanset hvad man kalder de troende, så er dét at være kristen altid at være på vej, altid at være i bevægelse. Forstået på den måde, at troen aldrig bliver en sikker viden, man kan læne sig tilbage på og holde op med at forholde sig til, fordi man nu har fundet ud af, hvordan det hele hænger sammen. Kristendommen er bygget op af billeder og fortællinger, og man er nødt til konstant at forholde sig til dem og forsøge at fortolke dem ud fra sin erfaring. Det er meget passende, at kirkerummet bliver kaldt et skib, for som troende, er vi altid på vej mod en dybere forståelse.

Det virker indlysende for de fleste, at en motorvej mellem Rønnede og Næstved vil bidrage positivt til byens vækst. Og hvem ønsker ikke vækst i denne utålmodige tidsalder? Vi har lært hinanden, at succes hænger sammen med fremgang og udvikling, og at status quo er tilbagegang. Så hvorfor i alverden skal vi vente så længe på det indlysende gode en motorvej vil være? Hvorfor trækker det ud med dét, der kan betyde en guldalder for Næstved? Hvad er meningen?

De første kristne - de første »der fulgte vejen« kendte den samme frustration. De ventede også på det indlysende gode, nemlig at Jesus ville komme tilbage, som han havde lovet. Og når han kom, ville han skabe Guds Rige. Det er begyndt, vi kan opleve det i glimt i livets vidunderlige øjeblikke, men det er tydeligvis ikke fuldendt. Men en dag vil det ske, det har Jesus lovet. Selvom Jesus har sagt, at ingen ved, hvornår det vil ske - ikke engang Guds engle eller Jesus selv, så var de første kristne overbevist om, at det ville ske i deres levetid. Derfor blev de bange og frustrerede, da de oplevede, at de ældste af dem begyndte at dø, før Jesus har opfyldt sit løfte.

I Bibelens sidste kapitler kan vi læse de breve, de første kristne skrev til hinanden. På stor afstand og med langsommelig brevpost, forsøgte de at hjælpe hinanden med at acceptere denne uvished og have tillid til, at det gode vil ske - til rette tid. Til de kristne i Thessaloniki skriver Paulus: »I behøver ikke at være ulykkelige ligesom dem, der lever uden håb« og »I er fuldstændig klar over, at den dag kommer lige så uventet som en tyv om natten«.

Ingen ved hvornår, men at være kristen er at leve i fast overbevisning om, at det gode vil ske til sidst. At leve i tillid til, at Gud vil og gør det gode til rette tid. Og indtil den dag kommer, opfordrer Paulus thessalonikerne til at elske hinanden, sætte en ære i at leve fredeligt, passe sine ting og tjene sine egne penge, så de kan klare sig selv og vinde respekt også hos dem uden for menigheden.

Det, synes jeg godt, vi kan lade os inspirere af. Ingen af os ved, hvornår motorvejen kommer. Vi har fået et løfte om, at den kommer, måske ikke så hurtigt og uventet som en tyv om natten, men den er på vej. For vores egen sjælefreds skyld, må vi lægge frustrationen lidt til side. Vi kan ikke sætte os med hænderne i skødet og vente, for vi har fået en opgave at koncentrere os om i mellemtiden: Nemlig at elske hinanden, sætte en ære i at leve fredeligt, passe vores ting og tjene vores egne penge, så vi kan klare os selv og vinde respekt også hos dem uden for Næstved. Ligesom de gjorde den gang for 2000 år siden i Thessaloniki.