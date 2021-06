Se billedserie Mirko Lauridsen fra Zacho-Lind var på jagt efter medarbejdere til anlægsbranchen. Der er brug for folk næste hele tiden fortæller hun.

De besøgende væltede ind til jobmesse

Næstved - 28. februar 2020

Der var proppet i hallerne og på parkeringspladsen, da Næstved Kommune holdt den årlige jobmesse i Herlufsholm Idrætscenter torsdag formiddag.

Bilisterne cirklede rundt i et desperat forsøg på at finde en smule jord at smide den firhjulede på. Mange måtte give fortabt og vende fronten mod skoven, inden de kunne komme ind og hilse på den mange virksomheder og potentielle ansøgere, som fyldte de to haller.

Nogle var nysgerrige, nogle søgte nyt job, mens andre bare gerne ville have et arbejde. Der var også en del elever fra forskellige skoler, som gerne ville snuse lidt til, hvad de skulle bruge deres liv på.

Måske på mandag Der var flere virksomheder end før.

Sidste år var der 30, mens 40 havde meldt deres ankomst i år.

Mirko Lauridsen, HR-partner i Zacho-Lind fra Ishøj, var på jagt efter flere medarbejdere til anlægsbranchen. Hun fortalte, at det er svært at rekruttere ny medarbejdere, og at de i flere tilfælde har sagt nej til opgaver, fordi de mangler medarbejdere,

Foto: Jørgen C. Jørgensen



- Vi mangler ikke nogen i dag, men ingen ved, hvordan det ser ud på mandag, så alle er velkomne til at komme forbi, siger hun.

Zacho-Lind har opgaver flere steder på Sjælland og vil gerne have lokal arbejdskraft, men de fleste opgaver ligger i København.

Den manglende arbejdskraft er et generelt problem i branchen, fortæller hun, så selv om man er ufaglært, så er man interessant alligevel. Mirko Lauridsen fortæller, at de selv sørger for at uddanne de medarbejdere, som har behov for det.

Dagplejere og mænd Det er ikke kun i anlægsbranchen, at de mangler medarbejdere. Sådan er det også blandt dagplejerne i Næstved Kommune.

Det kunne fællestillidsrepræsentant Helle Andersen fortælle. Hun har været dagplejer i 29 år.

- Er det ikke noget for dig? Mænd kan også være det, foreslår hun glad Sjællandskes udsendte - der høfligt afslår.

Foto: Jørgen C. Jørgensen



Der er i øjeblikket 185 ansatte - de otte er mænd.

Der er akut brug for dagplejere, men også på længere sigt er branchen presset, for to tredje dele af de nuværende dagplejere er 55 år eller derover.

- Det er et dejligt arbejde fyldt med empati og høj faglighed. Det bliver en livsstil. Mine voksne børn taler tit om, at det var dejligt, når hjemmet var fyldt med børn, siger hun.

De har prøvet at køre flere kampagner, har været på tv for at fortælle om jobbet, og de har fået ny hjemmeside - dagplejer.dk - men de mangler stadig.

Måske der er gevinst på jobmessen.

I lære Nina Clausen er lærer på Faxe Ungdomsskole i Haslev og havde taget fem elever med på jobmesse for at give lidt inspiration til de unge.

- Så må vi se, om der er noget, der frister, siger hun.

De fem elever, Jonas Jensen, Jonas Harce, Benas Labodinas, Jouni Mohammad og Jeannina Withøfft er dog allerede temmelig afklaret. De har besluttet sig for, hvad de skal når de er færdige med Folkeskolens 10.kl. De skal henholdsvis være tømrer, lastbilchauffør, tømrer, mekaniker og sygeplejerske, og de er fortrøstningsfulde - Jouni Mohammad ved dog godt, at det kan blive svært at få en læreplads.

Arenaen Ved udganen står Stine Enderleit fra Jobcenter Næstved. Hun har ansvaret for jobmessen og er vældig godt tilfreds.

Der er flere besøgende end sidste år og flere virksomheder.

- Det er gået rigtig godt. Der har været et godt flow og ingen tomme tidspunkter, siger hun.

Foto: Jørgen C. Jørgensen



Da dagen er gjort op kl. 14, er der registreret 1236 besøgende - 200 flere end sidste år.

- Vi er glade og tilfredse, siger hun.

Det var tredje år med en jobmesse, og det blive ikke sidste gang.

Stine Enderleit vil ikke afvise, at de vil flytte arrangementet til Arena Næstved næste år, for de er begyndt at mangle plads - ikke mindst til bilerne.

- Ja, det kan da godt være, at vi skal prøve det. Vi mangler i hvert fald plads, siger hun.

