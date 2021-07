De bedste adresser sælger godt

Se billedserie Byens bedste adresser sælger fortsat fint i Næstved Kommune, hvor huspriserne det seneste år er steget med beskedne 6,5 procent mens prisstigningerne på landsplan ligger på 15 procent. Foto: Kim Palm

Næstved - 08. juli 2021 kl. 04:43 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Boligprisudviklingen i Næstved Kommune ligger fortsat langt under landsgennemsnittet, men bor du på en af Næstveds attraktive adresser er huset hurtigt solgt - for langt mere end du købte det for. Sådan lyder det fra flere ejendomsmæglere, der giver status på boligmarkedet netop nu.

Boligsidens seneste prisindeks viser, at huspriserne på landsplan i gennemsnit er steget 15 procent det seneste år. Men i Næstved Kommune er prisudviklingen beskedne 6,3 procent.

- Byens bedste adresser sælger fortsat rigtig godt. Tirsdag lukkede vi syv handler og ser vi isoleret på Næstved by, så ligger prisstigningen i omegnen af 10 procent, siger partner i EDC Næstved, Thomas Pedersen.

Huspriserne runder fem millioner Flere steder i byen, i det attraktive boligområde ved De Lodne Højder samt i Digtervejskvarteret og på Åsen har huspriserne nu rundet fem millioner kroner.

- For bare tre år siden lå den magiske grænse for en hushandel i Næstved på fire millioner kroner. Nu lukker vi handler over fem millioner og halvdelen af køberne kommer fra andre kommuner, fortæller Thomas Pedersen.

Trods de mange store handler ligger markedet i Næstved fortsat i den prisbillige ende og det har sin forklaring.

- Ser vi isoleret på postnummer 4700, så rækker det langt ud over Næstved by. Vi sælger også mange huse på landet, men til helt andre priser end i Næstved by, fortæller ejendomsmægleren fra kommunens største mæglerkæde.

Det er blevet hverdag igen I Danbolig Næstved kan ejendomsmægler Allan Hansen godt mærke at det er blevet hverdag igen - efter at corona-pandemien fik ejendomsmarkedet til at gløde.

- Vi kan se at antallet af søgninger på nettet flader ud og jeg tror folk igen har fået andet at tænke på, siger Allan Hansen.

Han er stadig fint tilfreds med ejendomsmarkedet, men erkender at sidste uges motorvejsforlig, der sendte Næstved 10 år bag i køen til firesporet asfalt til Rønnede, vil få indflydelse på salget.

- Lyset er slukket for en periode og jeg har haft kunder som har trukket følehornene til sig igen, da de erfarede at motorvejen har lange udsigter. Så motorvejen til Rønnede kan ikke længere bruges som salgsargument, siger Allan Hansen.

På landsplan ligger den gennemsnitlige kvadratmeterpris for enfamiliehuse nu på 16.671 kroner. I Næstved Kommune er den noget lavere, nemlig 12.186 kroner, viser de senest tilgængelige tal fra Boligsiden, som er ejendomsmæglernes fælles boligportal.

Mere fart i nabokommunerne I nabokommunerne Faxe og Vordingborg er boligpriserne derimod tordnet af sted med prisstigninger på henholdsvis 15,4 og 16,6 procent - fra maj 2020 til samme måned i år.