Send til din ven. X Artiklen: De andre muligheder i spil til bankhus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

De andre muligheder i spil til bankhus

Næstved - 23. september 2021 kl. 11:06 Kontakt redaktionen

Jyske Bank i Næstved kiggede sig godt omkring, inden man besluttede sig for at få bygget et nyt bankhus indrettet fuldstændig efter bankens ønsker og behov.

Læs også: Jyske Bank satser på Næstved

- Vi har arbejdet på at finde et nyt sted i lang tid, siger Jan Søgaard, afdelingsdirektør for Sydvestsjælland og Øerne erhverv.

Flere muligheder Banken har blandt andet kigget på førstesalen i Ehlersbygningen, som dog ikke helt passede til ønskerne.

- Vi havde også kig på det nye byggeri, som var planlagt i Rådmandshaven. Her kunne vi godt se os selv, siger Jan Søgaard. Men her blev planerne som bekendt droppet. Pt. er der kun mulighed for at bygge nye boliger på bysiden af vejen, mens forslaget om erhvervsbyggeri foran kommunens administrationsbygning blev droppet.

Kählerbygningen - Og så har vi haft kig på Kählerbygningen. Den var vi ret forelsket i, siger Peder Nielsen, afdelingsdirektør for privatkunderne i Vordingborg, Næstved og Køge.

Der er enighed om, at det er en virkelig flot bygning, som ville være interessant at have som domicil.

- Ejendommen rummer en god fortælling og ligger godt, men det er ikke muligt at indrette ejendommen til moderne bankdrift. Her er for meget knopskydning, siger Jan Søgaard.

Bygningen lever heller ikke op til deres krav om ventilation og arbejdsmiljø, og det er svært at indrette de lokaler, som banken ønsker. Derfor endte det i sidst ende med nybyggeri.

hh