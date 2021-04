Sjællandske fik tilsendt dette billede af en læser, der undrede sig over, at der stod 31. juni på skiltet. det er naturligvis en fejl, og Næstved Fjernevarme og NK Forsyning knokler for at blive færdige 30. juni. Privatfoto

Datoforvirring: Gravearbejdet bliver ikke færdigt 31. juni - men den 30. juni

Han har ikke tænkt sig at lave skiltet om og kan fortælle, at det er datoen, den er gal med og ikke måneden. Så det store arbejde på Næstvedvej i Fensmark, der har stået på siden 14. september og er afviklet i etaper, skulle gerne være afsluttet 30. juni, og ikke som man måske kunne frygte 31. juli.

