Foto: Katrine Wied

Danskere på krydstogtskib bliver tvunget til Norditalien

Næstved - 21. marts 2020 kl. 04:43 Af Ida Steenfeldt Andersen og Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom det var skrækscenariet for en del af de mellem 40 og 50 danskere, der er ombord på krydstogtskibet Costa Luminosa, så er kursen nu sat mod Savona i coronaramte Norditalien.

Krydstogtskibet, der både skulle have lagt til på Tenerife og i Malaga, er blevet afvist, fordi en del af passagerne ombord er blevet konstateret smittet med coronavirus.

DR Nyheder skriver, at ifølge den amerikanske avis Miami Herald er 24 besætningsmedlemmer sat i isolation på grund af sygdom, mens 50 passagerer enten selv er syge eller deler kahyt med personer, der er syge.

Svend Aage og Brit Pogel fra Karrebæksminde er to af dem, der befinder sig på skibet. Sammen med resten af de 1.400 passagerer er de blevet beordret til at blive inde i deres kahyt på ubestemt tid, for at undgå smittefare.

- Mængden af informationer vi får, er så lille, at vi intet ved om de andre passagerer, om vores rejse eller udsigterne til at komme hjem, siger Svend Aage Pogel.

Det samme oplever Lars og Birthe Høgh Sørensen fra Næstved, som sidder indespærret i en anden kahyt på samme skib.

- Det er fuldstændig kaotisk. Ingen ved, hvad der foregår, og vi kan ikke få nogen svar fra rederiet. Vi har været i kontakt med vores rejsebureau, men de kan heller ikke få svar fra dem, siger Lars Høgh Sørensen.

Indtil fredag lå skibet til i Marseille. Her var meldingen, at de franske og danske myndigheder ville finde ud af, hvordan passagerne kunne komme i land og hjem til Danmark, men efter en del forvirring, blev der givet en kontramelding, der lød, at skibet nu skal sejle til Savona.

- Vi er sådan set tvangsanbragt, for man har frataget os muligheden for at komme i land. Der er sikkerhedsvagter på skibet, der holder os tilbage, og på vandet sejler franske politibåde for at sørge for, at vi ikke springer i. Det er skrækkeligt, forklarer Lars Høgh Sørensen.

Billedet af skibet at taget af journalist Katrine Wied ved en tidligere lejlighed.