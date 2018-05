Se billedserie Emma Poulsen (tv.) og Victoria Jensen er for første gang hjemme i Danmark med den internationale showgruppe Up With People. Onsdag og torsdag optræder de to 20-årige piger fra henholdsvis Helsingør og Frederikssund i Herlufsholm Idrætscenter sammen med 120 unge fra hele verden. Foto: Niels Brande Foto: unknown

Danske deltagere klar til to dages Up With People-show

Næstved - 09. maj 2018

Victoria Jensen og Emma Poulsen, begge 20 år, er på hjemmebane i denne uge. De to danske piger rejser for tiden et halvt år med den amerikansk-baserede internationale showgruppe Up With People, og i denne uge er de i Næstved, hvor de onsdag og torsdag optræder sammen med godt 120 andre unge fra 18 nationaliteter.

Pigerne er de to eneste danskere på holdet, og de er endda i kørselsafstand fra hjemmene. Emma Poulsen er fra Helsingør, mens Victoria Jensen bor i Frederikssund. Derfor sidder deres familier også klar blandt publikum, når de går på scenen i Herlufsholm Idrætscenter.

De to kendte ikke hinanden, inden de i januar rejste til Up With Peoples base i Denver, Colorado, for at træne til showet, men det er de kommet til, og den fælles nationalitet bringer dem sammen. I et miljø, hvor der konstant er mange mennesker omkring dem, og alt foregår på engelsk, nyder de engang imellem at trække sig tilbage og høre dansk musik, mens de savner lakridser og leverpostejmadder.

Det er dog sjældent, at de har dårlige dage, for tiden med truppen er en oplevelse for livet.

- Fem en halv måned sammen med de samme mennesker giver minder til de næste 60 år, tror jeg. Det er virkelig trist, at det snart slutter, siger Victoria Jensen.

De mangler lige en kort tur til Belgien samt et par ugers turné i Kosovo, men så er det også slut med at drage verden rundt med budskaber fortalt gennem sang og dans om at se verden gennem andre, håb for livet og andre temaer, som showet byder på.

I Næstved foregår showet i Herlufsholm Idrætscenter onsdag aften klokken 19.30 samt Kristi himmelfartsdag klokken 15. Billetter kan købes via www.moensbank.dk/uwp. Er man interesseret i at høre mere om, hvad det vil sige at rejse med Up With People, kan man desuden komme med backstage onsdag eftermiddag klokken 15.30, hvor Up With People viser rundt.