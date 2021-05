Se billedserie Direktør i Danske Havne Tine Kirk Pedersen glæder sig over, at politikerne i Næstved har sagt ja til fortsat havnedrift. Foto: Danske Havne

Danske Havne: Tillykke med fortsat havnedrift

Næstved - 28. maj 2021 kl. 16:51 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Godt gået Næstved.

Direktør i brancheorganisationen Danske Havne, Tine Kirk Pedersen, glæder sig over at samtlige partier i Næstved byråd bakker op om fortsat havnedrift i byen.

- En klog beslutning som jeg er super glad for. En havn er med til at skabe gode vilkår for erhvervslivet og der vil fortsat være brug for en havn af Næstveds størrelse til glas, sten, grus og træflis. Alt det som vi sender af søvejen i stedet for at transportere det med lastbiler, som fylder på vejene, siger Trine Kirk Pedersen.

Den nye erhvervshavn skal placeres to kilometer ude i kanalen og det politiske forlig rakte kun til et mindre svajebassin til skibe af Mette Pan-størrelse, mens større skibe forsat skal ind gennem inderhavnen for at vende rundt.

- Hvorvidt det er klogt har jeg ikke nogen maritim mening om. Men personligt synes jeg det giver liv i en havn, når man ser store skibe manøvrere rundt. Jeg kommer selv fra Thisted, hvor vi har en havn i noget mindre målestok. Og selvom der er bygget mange nye boliger på havnen, så har man fastholdt, at havnen fortsat kan besejles af fragtskibe. Det fungererer fint i Thisted og vil sikkert også gøre det i Næstved.

Lystsejler paradis

Havneformand Kristian Skov-Andersen (V) er glad for det anerkendende skulderklap fra Danske Havne og ser frem mod realiseringen af den nye havn på den anden side af Svingbroen. Der er dog fortsat en række ubekendte, når 150 store skibe årligt fortsat skal svaje rundt i inderhavnen, hvor der skal bygges boliger, butikker, café og måske et hotel.

- På havneudvalgsmødet fredag var vi flere der søsatte drømmen om 25 smukke, slanke lystbåde liggende i inderhavnen og Næstved som turistdestination for lystsejlere. Men hvad stiller vi op, hvis der ligger en familie og sover i båden og et fragtskib kommer ud af kurs? Det er selvfølgelig en forhindring, som vi må tage med i ligningen, siger Kristian Skov-Andersen.

Plads til havnebad

Flere har også drømt om et havnebad byen. Og det kan ifølge havneformanden godt lade sig gøre, selvom skibstrafikken fortsætter.

- I Odense har man valgt at placere et stort lukket kar i havnen. Det kan også lade sig gøre i Næstved. På Vestre Mellemkaj er der ingen skibstrafik, så kan godt se for mig, at Næstved kan hoppe i havnen, når vi får den nye bydel, siger Kristian Skov-Andersen.

Der er dog ikke sat en krone af i budgettet til et havnebad. Men nu er idéen søsat og til at arbejde videre med.