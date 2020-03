Danske Banks afdeling i Næstved holder fortsat åbent for ekspeditioner, fortæller filialdirektør Bjarke Truelsen. Foto: Danske Bank

Send til din ven. X Artiklen: Danske Bank holder åbent for ekspeditioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Danske Bank holder åbent for ekspeditioner

Næstved - 31. marts 2020 kl. 18:10 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere af Danske Banks afdelinger er midlertidigt lukkede under corona-krisen. Men afdelingen i Næstved er en af de 12 afdelinger rundt i landet, der fortsat holder åbent for fysisk betjening.

Læs også: Møns Bank lukker for fysisk adgang

- Vi vil gerne hjælpe med de mest nødvendige ekspeditioner i denne tid, men vi tager selvfølgelig vores forholdsregler. For eksempel lukker vi kun få kunder ind af gangen og i det omfang, det er muligt, beder vi kunderne om at bruge deres digitale løsninger og vores pengeautomater, siger filialdirektør Bjarke Truelsen.

Han forventer, at der bliver særligt pres på afdelingen i Næstved omkring lønningsdag. Med færre åbne filialer og få medarbejdere på arbejde, kan det godt sætte ekstra pres på afdelingen i Næstved i denne usædvanlige tid. Derfor har banken også taget en række nye initiativer, der skal hjælpe de kunder, som plejer at bruge bankens kasse.

Blandt andet har Danske Bank åbnet op for, at kunder kan give fuldmagt til pårørende, så de kan hjælpe med at ordne økonomien, for eksempel via deres egen mobil eller netbank. Det er også muligt for kunder, der ikke er så digitale, at ringe ind og overføre penge til for eksempel deres voksne børn, som også er kunde i banken, der så får mulighed for at hæve kontanter eller betale regninger.

- Vi forsøger på mange måder at hjælpe vores kunder ekstraordinært i denne tid. Vi ved, at mange plejer at komme i vores afdeling for at betale deres regning eller hæve kontanter omkring månedsskiftet, og det pres forsøger vi at imødekomme med nye løsninger, siger Bjarke Truelsen.

For de kunder, der har behov for at betale girokort, tilbyder Danske Bank også en kuvertløsning, hvor man får tilsendt kuverter af banken. Kuverten sendes retur til banken med girokortet i. Banken betaler portoen og sørger for, at regningen bliver betalt automatisk.