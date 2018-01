Se billedserie Morten Nalepa fra HGB (tv.), Daniel Pastor fra Levante UD og formand for HGB Jesper Jensen er nu knyttet sammen i et nyt akademiarbejde i Fensmark under navnet Holmegaard Football Academy, som blev præsenteret torsdag aften. Fotos: Niels Brande

Dansk-spansk fodboldakademi præsenteret: La Liga-klub kan finde guldkorn

Næstved - 21. januar 2018 kl. 17:35 Af Niels Brande Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var pænt besøg i Holmegaard Hallen i Fensmark torsdag aften den 18. januar, da fodboldklubberne Levante UD fra Spaniens bedste fodboldrække og Holmegaard Glasværks Boldklub (HGB) præsenterede det nyligt indgåede samarbejde mellem klubberne, som kom i stand ved juletid sidste år med firmaet Selegante Sport som bindeled.

De omkring 40 fremmødte fik sat ord på, hvad fremtiden kommer til at bringe. Blandt andre fortalte Daniel Pastor, Levante UDs internationale chef, hvad han venter af samarbejdet.

- Målet er at være en familie. Fra i dag og for en tid skal vi være stolte af det arbejde, vi starter i dag med akademiet, siger Levantechefen og forklarer, at klubben har arbejdet et år på at etablere sig i Danmark.

- Levante er beviset på, at man kan klare sig uden store midler og alligevel spille med de store.

Fra HGB præsenterede formand Jesper Jensen og Morten Nalepa de nærmere planer for blandt andet det akademiarbejde, der nu etableres.

Akademiet bliver en udskilt del af klubben fra Fensmark og får derfor også et nyt logo, ligesom det tøj, akademispillerne kan købe, bliver i andre farver end HGBs røde dragter.

Akademiet, der ikke kun er for klubbens egne spillere, kommer til at bestå af en ugentlig træning med spanske professionelle trænere fra Levante.

Træningen bliver om fredagen, hvor de fleste klubber i området traditionelt ikke træner.

Akademiet er for både drenge og piger. Træningen bliver formentlig i tre aldersgrupper og kan rumme spillere fra U8 og helt op til potentielt U19-spillere.

Morten Nalepa og Jesper Jensen lagde flere gange under præsentationen vægt på, at der ikke er tale om et talentakademi. HGB er en breddeklub, og sådan skal det fortsat være.

Det stod dog klart efter aftenens knap to timer lange præsentation, at Levante også ser samarbejdet som en mulighed for at se på og eventuelt fiske spillere til deres eget akademi i Spanien for korte eller længere perioder.

- De kommer for at kigge på spillere og vil gerne finde guldkorn, bemærkede Morten Nalepa.

Daniel Pastor tilføjede stolt, at ti af klubbens nuværende førsteholdsspillere kommer fra klubbens eget akademi, hvilket er et højt tal, som andre professionelle klubber må misunde.

Læs mere i Ugebladet Næstved tirsdag.

