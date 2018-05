Samtlige flagermus er fredede, men især bredøret flagermus er truet. Den er super-sjælden og holder til netop i skovene ved Sparresholm. Den er faktisk så sjælden, at vi ikke har et billede af den, så i stedet får du her en dværgflagermus.

Dansk Naturfredningsforening: Galimatias at sætte vindmøller op nær flagermus

- Vi er helt oppe i det røde felt. Det er galimatias, hvis byrådet holder fast i placeringen af de tre vindmøller i skovlommen ved Sparresholm, som er et af de eneste steder herhjemme, der huser en bestand af bredøret flagermus, siger Erica Mangor Heyckendorff, formand for DN i Næstved.

Hensigten er at alle ved selvsyn kan få muligheden for at vurdere den landskabelige sammenhæng, og høre mere om baggrunden for, at områdets er udpeget som potentielt Natura 2000, uddyber Erica Mangor Heyckendorff.