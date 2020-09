Fra en storskærm fortalte direktøren for Dansk Erhverv Brian Mikkelsen tirsdag morgen, at Rute 54 står højt på DEs prioriteringsliste. Foto: Helle Hansen

Dansk Erhverv prioriterer motorvej

- Rute 54 er med i vores top fem prioritering af kommende vejprojekter, sagde Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv, som tirsdag morgen var hovedpersonen ved et morgenmøde for arenaens erhvervspartnere.

Dansk Erhverv skubber også på for at få en motorvej mellem Næstved og Rønnede. De har netop afleveret deres prioriteringsliste til Transportministeriet, som skal lave infrastrukturplanen.

