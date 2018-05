Mai-Britt Saabye Hansen, der her ses sammen med Ronny Tovgaard fra Bottums Up Beer Denmark, har premiere på det nye fadølsanlæg i morgen lørdag. Foto: Finn John Carlsson, karrebaeksminde.dk Foto: Finn John Carlsson

Danmarkspremiere på ølglas med hul i bunden

Næstved - 04. maj 2018 kl. 15:25

Et ølglas med hul i bunden.

Det lyder skørt og ikke særlig praktisk, når tørsten skal slukkes. Men i morgen lørdag kan gæsterne på Café Fiskerlejet i Karrebæksminde selv prøve konceptet af, når indehaver Mai-Britt Saabye Hansen har Danmarkspremiere på »Bottums Up«, hvor glassene fyldes op nedefra og er forsynet med nogle sjove magneter, som ikke spilder så meget som en dråbe.

-Min mand (Thomas Hvitfeldt Hansen red.) og jeg var på ferie i Californien, og vi blev helt overvældede første gang vi så det nye fadølssystem. Udover at det er sjovt, så er det også tidsbesparende, for imens glasset fyldes op, kan vi f. eks. servere vin eller en drink til gæsterne. På den måde sparer vi en masse tid, og vores gæster slipper for at vente alt for længe på deres drikkevarer, siger Mai-Britt Saabye Hansen.

Det nye fadølssystem er leveret af Ronny Tovgaard fra Bottoms Up Beer Denmark og bygger på et system af magneter, der får glasset til at slutte tæt, når fadøllen er skænket op.

Glassene har hul i bunden, og omkring hullet ligger en magnet, også med hul i. Oven på denne magnet lægger man en løs magnet. Når glasset sættes hen på fadølsanlægget fyldes det automatisk. Når glasset så løftes af, lukker magneterne helt tæt. Magneterne kan i øvrigt tages med hjem og bruges på køleskabet eller opslagstavlen.

- Vi arbejder også på et anlæg, hvor gæsterne selv kan tappe deres øl efter at have betalt med Mobile Pay, siger Ronny Tovgaard.