Danmarks største læsekonkurrence er i gang

Igen i år inviterer Næstved Bibliotek og Borgerservice i samarbejde med De Danske Børnebiblioteker alle børn i alderen seks til 15 år til at deltage i Danmarks største læsekonkurrence.

Formålet med Sommerbogen er at skabe læselyst samt tilbyde børnene en masse spændende litteratur i løbet af den lange sommerferie.

I år bliver Sommerbogen lidt anderledes, end den plejer at være. Kravet om boganmeldelser træder i baggrunden, og i stedet skal børnene udfordre sig selv undervejs. Dermed rettes fokus mod selve læseoplevelsen.

Man skal læse minimum tre bøger. Inden start skal man hente et udfordringsark på sit lokale bibliotek. Hvis man ikke har mulighed for at komme på biblioteket, kan man printe udfordringsarket fra hjemmeside www.naesbib.dk. På arket finder man 30 forskellige læseudfordringer med varierende sværhedsgrad.