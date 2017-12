Danmarks største cykelløb til Sydsjælland

På et pressemøde torsdag præsenterede Danmarks Cykle Union og løbsdirektør Jesper Worre ruten for PostNord Danmark Rundt 2018. Her blev det afsløret, at 3. etape af Danmarks største cykelløb starter i Næstved den 3. august.

- Vi er stolte. Sådan en stor event er med til at sætte Næstved Kommune på Danmarkskortet, og vi får en unik mulighed for at vise vores mange kvaliteter frem for alle dem, der kigger forbi. Alle os, der bor i Næstved, er godt klar over, at Næstved er en fantastisk cykelby. Vores håb er, at endnu flere får øjnene op for, at terrænet i Næstved er helt oplagt for cykelfans fra hele landet, lyder det fra Carsten Rasmussen.