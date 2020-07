Se billedserie Det er tredje gang Sjællandskes tidligere Næstved-redaktør Mogens Lorentzen deltager på Rynkeby-holdet. Han skriver igen i år ude fra ruten som i er henlagt til Danmark. Privatfoto

Danmark Rundt i corona-skygge

Næstved - 05. juli 2020 kl. 10:02 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coronaen har ramt alle. Nogen har mistet livet, et familiemedlem eller en ven. Andre har livsvarige mèn efter den væmmelige virus. Mit største offer er beskedent i det virkelige liv. Jeg mister årets cykeltur til Paris.

Siden august sidste år var det min drøm, at jeg her i sommer for tredje gang skulle cykle fra Næstved til Paris på den spændende rute, som vicekaptajn Henrik Skovly havde lagt.

Masser af udfordringer - lange dags-etaper på op mod 200 kilometer. Og gode stigninger med verdens længste kilometer Mur de Huy i Belgien som højdepunktet. 1.350 kilometer på en uge.

Coronaen har smadret den plan. Ligesom coronaen gjorde vores træningslejr i Vejle umulig. Og det blev heller ikke til mange træningsture med hele holdet. Kun alene eller to og to. Den traditionelle tur til Kanalkroen i Karrebæksminde er også udskudt. Hans Larsen Classic er navnet. Tidligere Rynkeby-rytter Hans Larsen står for arrangementet, hvor årets hold slutter sidste træningstur med et træf på Kanalkroen med sandwich og fadøl.

Fantastisk trup I stedet skal jeg køre Danmark Rundt med Team Rynkeby Storstrøm. En fantastisk trup, som består af 33 ryttere og 12 engagerede servicefolk, blandt andet to marshalls på motorcykler. Og cykelprofessoren Karsten Pedersen med assistance af den tidligere rytter Emil Eriksen.

Med kaptajn Mikael Kastrup Hansen i spidsen udgør vi et fantastisk team. Og forude venter fem spændende etaper fyldt med oplevelser, og næsten 800 kilometer på den gule Bianchi-racer. Vi skal besøge tre børnekræftafdelinger. Cykle i genforeningslandet og se Dybbøl Mølle og Kongeskansen. Selv om Mur de Huy er afløst af Himmelbjerget ved Silkeborg, så er jeg overbevist om, at Danmark Rundt også bliver en fysisk anstrengende oplevelse.

Godmodigt drilleri Start tidligt om morgenen. Efter briefing er det op på den gule racer. Vi kører i to grupper, som følges med cirka 100 meter afstand. Og gennemsnitsfarten skal ikke under 25 kilometer i timen.

Efter omkring 50 kilometer er der depot. Og sådan fortsætter det hele dagen til vi er fremme ved dagens etapemål - og hotellet, hvor et bad venter.

Og bagsmæk. Det er her rytterne samles efter dagens tur. Og der bliver snakket, og luften er tyk af masser af godmodigt drilleri.

Debut i 2018 Jeg debuterede som Rynkeby-rytter i 2018, og det var en så stor oplevelse, at den måtte gentages i 2019. To gange har jeg stået foran Eiffeltårnet med min gule Bianchi-racer løftet i triumf over hovedet. Det kommer ikke til at ske i år.

Men Danmark venter. I dag kører vi over Storstrømsbroen og videre til Vestlolland og sejler fra Tårs til Spodsbjerg og sidst på eftermiddagen er vi efter planen i Svendborg.

Godt forberedt

Jeg er godt forberedt. Efter vinterens mange spinningtimer i Happy2Fitness kom raceren på landevejen 1. marts. Og det er blevet til godt 7.000 træningskilometer. En investering, der skal sikre, at jeg kommer Danmark Rundt. Med overskud til at nyde turen. Det bliver en anderledes oplevelse.

Jeg glæder mig.

Og forhåbentlig har jeg overskud til at skrive en daglig beretning til Sjællandske. Rynkeby-rapport.

Den første kan du læse mandag.

Sjællandskes Rynkeby-reporter to gange cyklet til Paris - i år bliver det Danmark Rundt

