Til Dagplejernes Dag fra fire dagplejere fra Vest troldene samlet på det grønne areal bag Let-Køb i Vallensved. Her er det Julius og Hunter på to år, som hygger sig ved rutsjebanen.

Dagplejen skriger efter arbejdskraft: Hvem vil passe Danmarks guld?

Der er omkring 190 kommunale dagplejere i hele Næstved Kommune. En del af dagplejerne har været ansat i mange år, og flere står for at skulle på efterløn eller pension. Der bliver ikke færre børn i dagpleje- og vuggestuealderen, og derfor kræver det nye dagplejere.

- Det gør, at vi skal have nye ind for, at det kan køre rundt. Der er behov for dygtige medarbejdere, som har hjertet på rette sted og smiler hver dag, siger Ole Dittmann