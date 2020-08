Et dagplejebarn i Herlufmagle-området er testet positiv for Covid-19. Foto: Maksym Yemelyanov - stock.adobe.

Dagplejen ramt af corona: Barn testet positiv

Næstved - 28. august 2020 kl. 13:08 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et dagplejebarn i Herlufmagle-området er smittet med coronavirus. Det bekræfter centerchef i Center for Dagtilbud og Skole Lars Nedergaard. Barnet blev testet positiv for Covid-19 torsdag.

- Det blev bekræftet torsdag aften, og dagplejeren sørgede selv for at lukke ned fredag. Børnene er sendt hjem, og der er kommunikeret ud. Det er foregået så roligt, som sådan noget nu kan. Vi er glade for, at det er i et mindre omfang, som de selv kan håndtere, siger Lars Nedergaard.

Smittesporing i gang Han fortæller, at Næstved Kommune følger myndighedernes anbefalinger og vejledning fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Smittesporingen er i fuld gang, og de personer - både børn og dagplejere - som barnet har været i nær kontakt med er sendt hjem og til testning.

To dagplejere i området er lukket ned, og forældrene skal nu holde børnene hjemme. Først om en uge åbner dagplejerne op igen, og børnene må komme, hvis de er testet negative og ingen symptomer har.

- Vi opfordrer til, at alle dem, der har været i kontakt med barnet testes, siger Lars Nedergaard.

Inden for de seneste uger er tre medarbejdere på et bosted i Næstved blevet smittet med corona. Derudover er også en medarbejder i busbørnehaven Frit 16 på Grimstrupvej samt en elev på FGU også blevet testet positive for Covid-19.

