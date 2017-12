Se billedserie Med hjælp fra de voksne fik børnene hængt det hjemmelavede julepynt på træet, der de næste uger skal stå og pynte hos SuperBrugsen i Fuglebjerg. Fotos: Hans Jørgen Johansen

Dagplejebørn spredte julestemning i brugsen

Næstved - 02. december 2017

Der var trængsel i indgangspartiet til SuperBrugsen i Fuglebjerg på Byagervej fredag morgen. Her var dagplejerne samlet med 15 forventningsfulde børn for at markere, at nu er der taget hul på december måned, og juleaften nærmer sig med hastige skridt.

De handlende blev mødt af vaskeægte julestemning med syngende børn og voksne og et juletræ, der tilsammen fyldte det meste af området ved indgangen. Og hvis man ikke allerede var i julestemning den allerførste dag i december, var det i hvert fald svært at undgå at trække på smilebåndet og blive revet med.

I mange år har det været en tradition for dagplejerne at mødes i Fuglebjerg-Hallen og pynte et juletræ der. I år var det første gang, de mødtes i SuperBrugsen for at pynte træet, der får lov at blive stående næsten helt frem til jul.

- Vi ville gerne prøve noget nyt. Så kan børnene komme herop og kigge på det med deres forældre. Det er lidt sjovere, konstaterer dagplejer Linda Kristensen.

- Der skal jo også ske lidt nyt. Det er meget bedre, at det kan stå her i en periode og blive set. Så tager børnene jo også deres forældre og bedsteforældre med, uddyber uddeler i SuperBrugsen, Flemming Jensen.

Han havde i dagens anledning valgt at give godteposer til alle børnene.