Toårige Orlando (tv.), Vegas på halvandet år og Erik på to år var alle meget optaget af at samle affald. Og der blev samlet en del, som billedet her viser. Privatfoto

Dagplejebørn samler affald og lærer nye ord

Næstved - 02. maj 2018 kl. 18:02 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Igen i år har kommunale dagplejere fra Fuglebjerg gruppen deltaget i den landsdækkende affaldsindsamling, som er Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamling af affald i naturen.

De otte dagplejere i gruppen er netop nu i gang med at blive certificeret som såkaldte DGI-dagplejere, som grundlæggende handler om at få inddraget mere krop og bevægelse i dagligdagen med børnene, som også skal blive mere bevidste om deres kroppe.

- Vi synes, det var oplagt at deltage i affaldsindsamlingen, da der er rigtig meget krop og bevægelse inde over. Børnene er nødt til at bevæge sig på forskelligt underlag og både kravle over og under, fortæller dagplejer Linda Kristensen.

Det er tredje år, hun deltager i indsamlingen, og sammen med kollegaen Malene Nielsen og otte børn begav hun sig ud i Fuglebjerg by for at samle affald.

Og det var ikke kun kroppen, der blev brugt undervejs. Der var også en del fokus på sproget, hvor der på turen rundt i byen blev sat en masse ord på det affald, som børn og dagplejere fik samlet.

Derudover er forældrene også blevet inddraget i affaldsindsamlingen. Alle har fået en affaldssæk med hjem for at gå tur med deres barn og samle affald.

- Det er en god måde at få forældrene til at deltage aktivt i deres barns motoriske og sproglige udvikling, siger Linda Kristensen.

- Vi mødte en del folk undervejs, som viste interesse for, hvad det var, vi lavede. Da de hørte, at vi var med i affaldsindsamlingen, fik vi stor ros for, at vi lærer de små børn at passe på vores natur, uddyber hun.

Ifølge de to dagplejere har alle forældre og børn vist stor interesse i at deltage i affaldsindsamlingen. Pædagog Helene Sørensen, der er mor til Orlando på to år, synes, det er et rigtig godt projekt.

- Der bliver sat fokus på forurening i naturen, og at vi skal sørge for at holde vores planet ren. Samtidig er der også en masse aspekter, som jeg synes er rigtig vigtige, når vi snakker om børns dannelse, forklarer hun og tilføjer:

- Det indbyder til en masse sociale aktiviteter og lægger op til en masse sprog og dialog, som er specielt vigtigt i denne alder. Samtidig lærer de også, at man skal rydde op efter sig selv og hjælpe hinanden, som jeg synes er en rigtig god egenskab at besidde, og som jeg desværre oplever er begyndt at blive meget mangelfuld hos børn, konstaterer hun.

Linda Kristensen og Malene Nielsen fik i samarbejde med børn og forældre samlet i alt 3,5 kg affald i henholdsvis Fuglebjerg og Sandved by.

De er klar på endnu en indsamling til næste år.

