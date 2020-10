Langt de fleste ender på bunden af affaldsspanden sammen med andre metaller og glas. Men der er også en hel del, der dåser der får klikket ringen af. De ender her i Bjørn Andersens (tv) carport. Han får hjælp af John Møller. De skal i gang med at læsse 200 kilo dåseringe. Fotos: Jan Jensen

Dåseringe i Bjørns carport bruges til proteser i Thailand

Tænk over det næste gang, den lille ring har fat i fingeren og der lyder et lille pust, når trykket udlignes fra dåsen. Ringen er stærk nok til at åbne øl og vand, men kun de færreste tænker på at den lille aluminiumsring også kan få en afgørende betydning, hvis den knækkes af og samles i tusindvis.