Dårlig start for varmtvandsbassin og andre historiske klip

Otto Reichert har lovet at komme herned, og da Reichert ikke plejer at lade sig skræmme af Vejr og Vind, kan vi sikkert regne med en smuk Flyveopvisning over Axeltorvet Onsdag Middag. Hr. Reichert ankommer fra København Kl. ca. 12 Middag og vil flyve hen over Axeltorvet, hvor han vil nedkaste nogle Præmiekuponer og forskellige andre Ting.

Hver weekend bringer Sjællandske klip fra Næstved Tidende for den forgangen uges aviser for 100 år, 75 år, 50 år og 25 år siden:

